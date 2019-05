56 morts en carreteres interurbanes de Catalunya

Amb la víctima mortal d'ahir a l'autovia entre Banyoles i Girona al seu pas per Cornellà del Terri ja són 56 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El Servei Català de Trànsit va informar ahir d'aquesta xifra juntament amb la mort de l'home del Pla de l'Estany. També va recordar que en cas d'accident de trànsit amb víctimes, hi ha el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT ) que es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit per oferir-los un servei d'orientació i informació per rebre informació sobre els drets i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar al telèfon 900 100 268.