Localitzen a Anglaterra dos cartells robats que s'havien venut al mercat brocanter de Celrà

Els Mossos d'Esquadra han recuperat dos cartells originals de l'il·lustrador valencià Josep Segrelles i Albert (1885-1969), sostrets a Cornellà del Llobregat. Valorats en 30.000 euros, han estat localitzats a Anglaterra. La sostracció va tenir lloc el passat 22 de febrer quan el propietari preparava el material per a una exposició a València. Segons va denunciar davant del cos policial, li van furtar els dos cartells mentre feia les tasques de càrrega i transport dels cartells.

La investigació va permetre identificar els autors materials del furt, dos homes que posteriorment haurien venut els cartells en el mercat brocanter setmanal que es celebra a Celrà (Girona). Allà els havia adquirit, sense saber el seu origen il·lícit, un brocanter de nacionalitat anglesa fincat a Girona. Aquest els va vendre a un altra fira d'antiguitats celebrada a Ardingly (Anglaterra) on els va adquirir un brocanter de Kent (Anglaterra).

Els investigadors van reconstruir la ruta seguida pels cartells sostrets i van contactar amb els brocanters que els havien adquirit. La col·laboració de tots ells ha permès que el propietari els recuperés ràpidament i en molt bon estat de conservació. Els cartells van ser retornats el divendres 3 de maig i finalment podran ser exposats a la mostra de València, tal com estava previst.

Un il·lustrador versàtil

Nascut a Albaida (València), Josep Segrelles i Albert va culminar la seva formació artística a la Llotja de Barcelona, ciutat on va establir la seva residència. La qualitat artística de les seves primeres obres li va obrir les portes de tot tipus de publicacions i exposicions a la capital catalana. De fet, l'any 1924 la seva proposta va guanyar el concurs oficial convocat pel FC Barcelona per commemorar el 25è aniversari de la seva fundació. Segrelles tenia el carnet de soci número 4 de l'entitat esportiva.

De forma meteòrica, la fama de Segrelles com a il·lustrador versàtil que igual feia obra gràfica per a publicitat d'empreses, esdeveniments públics, publicacions de tot tipus i fins i tot per a campanyes d'organismes públics a nivell internacional, va travessar fronteres i l'any 1927, primer París i a continuació Londres van reclamar els seus serveis. A la capital anglesa va fer il·lustracions pel London News fins l'any 1935 i posteriorment, ja en el zenit de la seva carrera, va desplaçar el seu punt de producció a Nova York.