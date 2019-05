Mor un ciclista en un accident a Cornellà i investiguen si un vehicle va fugir del lloc

Nou accident de trànsit mortal a les comarques gironines. Un ciclista va morir ahir al matí després de ser atropellat a l'autovia entre Banyoles i Girona, al seu pas per Cornellà del Terri.

Els Mossos d'Esquadra asseguren que hi ha totes les hipòtesis obertes i es busca un vehicle que podria haver causat del sinistre viari que va fugir del lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) estan intentant localitzar-lo per tal d'aclarir el que va succeir i, si és el cas, perquè va fugir del lloc. La policia també indica que podria ser que el conductor del vehicle implicat no s'hagués adonat de la topada o que la víctima hagués patit alguna dolència. L'autòpsia que se li farà les pròximes hores haurà d'aclarir la causa de la mort.

La víctima mortal de l'accident de trànsit és Ferran Ortiz Soriano, de 58 anys, veí de Borgonyà, un nucli que pertany a Cornellà del Terri. L'home anava a treballar i circulava en sentit Girona quan va tenir lloc el cop mortal, que per les informacions inicials va ser un xoc per encalç d'un vehicle cap al ciclista. El finat era treballador de l'hospital Santa Caterina de Salt, on feia de camiller a la zona de radiologia. A més, era un veí conegut a la població del Pla de l'Estany, tot i no estar vinculat en associacions de la localitat.



Alerta al 112

Aquest accident de trànist va tenir lloc quan faltaven pocs minuts per les deu del matí. Un usuari va alertar el 112 que hi havia un ciclista accidentat i en arribar-hi els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. El sinistre viari va produir-se a l'altura del quilòmetre 40 de la C-66, una via molt transitada ja que uneix Girona amb Banyoles, però els vehicles hi solen anar a altes velocitats, ja que està desdoblada en aquest punt on va tenir lloc el fet.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles del cos dels Mossos, tres dotacions dels Bombers, l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM. Els Mossos de Trànsit tenen feina per endavant perquè d'entrada no hi hauria hagut testimonis de l'accident de trànist. Per tant, han de buscar pistes entre càmeres que pugui haver-hi per la zona així com els vestigis que van quedar al lloc de l'accident. Les rodes de la bicicleta ahir presentaven clars senyals que la mort era fruit d'un xoc.



Investigació

El que encara no està clar és si un vehicle realment va fugir o va fer-li un cop sense adonar-se'n. Amb aquest nou accident, ja han mort 14 persones d'accident de trànsit en vies urbanes i interurbanes de les comarques de Girona.