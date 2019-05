Previsió de ruixats per aquesta tarda a bona part de les comarques gironines

Després d'un matí de dissabte on la nuvolositat ha estat variable, la previsió meteorològica per aquesta tarda apunta que poden caure xàfecs a les comarques gironines, sobretot al Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà i Pla de l'Estany. Aquests ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.







En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un avís per intensitat de pluja. Les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts.





L'SMC informa que el 11/05/2019 08:27 s'ha publicat un Avís per Intensitat de pluja https://t.co/YAKP17l79z #meteocat — Meteocat (@meteocat) 11 de mayo de 2019

Pel que fa al vent, la tramuntana es deixarà sentir amb força a l'Empordà.La previsió per demà diumenge, preveu que el vent de component nord eixugarà la nuvolositat i donarà pas a un dia radiant, amb un clar increment de les temperatures.