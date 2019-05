Aniversari Tretze anys de carnet amb punts

? El permís de conduir per punts va entrar en vigor l'1 de juliol del 2006 i ja s'han complert gairebé tretze anys de la posada en funcionament. La Direcció General de Trànsit (DGT) els últims temps ha posat sobre la taula la introducció de canvis d'aquest tipus de carnet perquè es considera que cal fer-ne un replantejament i que moltes de les actituds al volant –per exemple, conduir parlant o manipulant pel mòbil– cal que siguin molt més castigades i, per tant, endurides amb pèrdua de punts, entre altres. En el desè aniversari es va donar a conèixer que es van retirar 5.154 carnets per pèrdua de punts.