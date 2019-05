Carmen Thyssen, Joan Cals i Eduard Gascons, distingits amb els Premis T

Carmen Thyssen, Joan Cals i Eduard Gascons són el nous Premis T de la Fundació Jordi Comas.

El lliurament dels guardons es va fer divendres a la nit en un acte celebrat a Platja d'Aro, al qual varen assistir 150 persones.

L'hotel Costa Brava de Platja d'Aro va acollir la celebració del VII Memorial Jordi Comas Matamala, en la qual la fundació que porta el nom del desaparegut empresari va reconèixer amb un Premi T -Turisme i Transversalitat- les aportacions que han fet al sector, des de diferents àmbits, les tres personalitats guardonades.

Carmen Thyssen va ser distingida per haver contribuït a la dinamització turística de la Costa Brava i reforçar la seva oferta cultural, en haver cedit de forma permanent una part de la seva col·lecció de pintura per exposar-la a Sant Feliu de Guíxols. La baronessa, segons va informar la Fundació en una nota, no va poder assistir a l'acte i va recollir el guardó el dia abans. Durant l'acte, però, es va projectar un vídeo que recollia el moment del lliurament i en el qual Thyssen va reiterar el seu amor per la Costa Brava.

Un altre Premi T va ser per al catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Cals, per la seva trajectòria docent i professional i per les seves aportacions amb relació a l'estudi i la difusió del fet turístic. Cals va agrair el premi visiblement emocionat i durant la seva intervenció va recordar la figura de Jordi Comas i les aportacions de tots dos al Debat Costa Brava. També es va referir als inicis del turisme al litoral gironí i a un dels seus primers llibres.

El tercer Premi T 2019 va ser per al restaurador Eduard Gascons, del restaurant Els Tinars de Llagostera, per la seva aportació a l'excel·lència de la gastronomia empordanesa i catalana. Durant la seva intervenció, va recordar els inicis de l'establiment i la feina feta pels seus companys de generació, alguns ja desapareguts.