Llagostera acull la primera trobada de korfbal del Gironès

Llagostera va acollir ahir la primera Trobada de Korfbal del Gironès. El korfbal és un esport mixt de pilota que es juga amb les mans i, amb ràpids moviments, els jugadors tenen l'objectiu d'evitar al seu defensor per poder fer un llançament a la cistella. Les regles del joc estan basades dins la igualtat i la cooperació. Els equips estan formats per vuit jugadors, quatre nois i quatre noies. A la trobada hi van participar quatre centres educatius de primària de Llagostera i Cassà de la Selva, formant així un total de 28 equips amb 170 alumnes.