La policia busca el culpable de l'atropellament mortal del ciclista de Cornellà

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional del Trànsit (ART) estan buscant el conductor que va causar l'atropellament mortal d'un ciclista aquest divendres al matí a la variant de Banyoles. Totes les proves recollides al lloc dels fets apunten cada vegada més a l'opció que el causant de l'accident de trànsit va fugir sense prestar ajuda a la víctima i, per tant, la policia l'està intentant localitzar.

Per fer-ho, l'ART dels Mossos compta amb els seus investigadors però també el grup Grup de Recerca i Documentació (GRD), que estan especialitzats en aquest tipus d'accidents d'alta complexitat. I és que en el cas de Cornellà del Terri, va ser un usuari de la carretera qui es va trobar el ciclista accidentat a la C-66 i quan hi van arribar els serveis d'emergències ja no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima mortal d'aquest sinistre viari va ser un home de 58 anys que vivia a Borgonyà i anava a l'hospital Santa Caterina de Salt, on treballava.

Per aquest motiu, el que assegura la policia és que és important localitzar persones que varen veure el sinistre viari, ja que de testimonis directes no se n'havien localitzat fins ara. I per altra banda, els policies van agafar tots els vestigis de la zona i també estan analitzant el vehicle de dues rodes amb el qual circulava la víctima mortal. Aquí hi entren, per exemple, restes de pintura que va poder deixar a lloc el vehicle infractor, peces del fugit que van poder caure del seu vehicle a causa del xoc, entre d'altres.

És una tasca que pot ser molt minuciosa i durar dies. Els Mossos d'Esquadra han resolt diversos fets d'aquest tipus i s'ha enxampat la persona que va causar la mort. Sense anar més lluny, fa dos anys, va morir atropellat un jove immigrant després de caure del para-xocs d'un camió on s'havia amagat per creuar la frontera de la Jonquera. Aquest vehicle ni es va assabtenar dels fets i, al cap d'un mes, els Mossos van anunciar que havien trobat el camioner. Això va ser gràcies a la tasca realitzada pels Mossos, que gràcies a les càmeres de vigilància de la zona i l'anàlisi de les proves varen acabar determinant qui era el culpable. Però després d'analitzar tota la informació, van concloure que el xofer no era culpable sinó que havia estat tot un accident.