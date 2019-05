La policia enxampa cada any un miler de conductors sense carnet a la província de Girona

Conduir sense permís de circulació és una pràctica que realitzen almenys prop d'un miler de persones cada any a les comarques de Girona. Aquesta és la mitjana de conductors sense carnet que els Mossos d'Esquadra i les policies locals han enxampat anualment des de l'any 2015 a la província. Una xifra que, tot i alguna petita oscil·lació, es manté en els últims quatre anys.

Aquí hi ha tant el conductors que mai havien obtingut el permís de conduir; els que han perdut tots els punts del permís i, finalment, aquells a qui el jutge els ha retirat o se'ls ha suspès el carnet de forma administrativa.

Circular sense permís de conduir és un delicte penal. Enguany ja s'han atrapat –fins a 2 de maig– 207 conductors que anaven conduint un vehicle sense carnet, una xifra que el Servei Català de Trànsit (SCT) destaca que és molt provisional perquè encara s'estan afegint expedients.



Resultat: un tràgic sinistre viari

A les comarques de Girona darrerament han sortit a la llum alguns casos amb conductors sense carnet i algun ha acabat fins i tot amb un mort. El més recent i més tràgic és el del conductor implicat en un accident de trànsit mortal que va produir-se a Colomers el 28 d'abril. Va perdre-hi la vida un veí de Salt, de 25 anys. Una de les circumstàncies destacades de la investigació és que el conductor, un altre jove de 25 anys, no tenia permís de conduir. Per aquest motiu, el noi s'enfrontarà no sols a un presumpte delicte d'homicidi per imprudència sinó també un altre contra la seguretat viària, ja que conduïa sense haver-se tret mai el carnet de conduir.

Un altre cas que també va centrar l'actualitat fa poc temps data del 17 de març i va produir-se a l'AP-7 a Vilablareix. Un conductor begut sense carnet es va fer passar pel seu germà i va acabar detingut. Per tot això, el jove de 22 anys, de nacionalitat gambiana i veí de Salt va acabar arrestat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària i un delicte d'usurpació d'estat civil.

Com es pot veure, hi ha una casuística molt variada de motius per anar conduint un vehicle sense permís. I encara que pugui semblar impossible, a l'any 2019 encara hi ha moltes persones que condueixen un vehicle sense haver obtingut mai el permís per poder-lo portar.

Des de l'any 2015 i fins al 2 de maig de 2019 –les dades d'aquest any són provisionals– el Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat fins a 1.566 expedients a conductors que no tenien permís. Es tracta d'una dada que preocupa i aquí hi entraria, per exemple, gent que van conduint potser durant força temps perquè mai se'ls ha enxampat. Aquesta xifra ha anat a més a la província de Girona, arribant així al rècord de conductors l'any passat amb 410.



2.500 xofers sense punts

Les dades facilitades pel SCT, però, mostren una realitat que també ha portat a un replantejament del carnet per punts. En aquests últims quatre anys i fins al 2 de maig, la policia ha denunciat 2.504 persones que conduïen sense tenir cap dels punts del permís. L'any 2016 es van atrapar 646 persones sense tenir cap punt. I enguany ja n'hi ha hagut 122. L'altra casuística que també ha comportat molta feina de la policia és la de conductors a qui se'ls havia retirat el permís ja sigui per la via judicial o administrativa. Els agents han enxampat 567 conductors sense carnet per aquests motius i en quatre mesos de 2019 se n'han trobat 22.