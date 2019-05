Presenten un film d'un alcalde de Llagostera executat pel franquisme

Ahir es va presentar al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera un documental sobre Eugeni Gurnés, que va ser l'alcalde de Llagostera durant la Guerra Civil. El film està basat en la publicació La veu silenciada de Mercè Carbó Bosch ( Curbet Edicions, 2016) en què es fa un repàs per la biografia d'Eugeni Gurnés que va anar a l'exili a França i va retornar a Catalunya el 1940. Després fou empresonat i condemnat en judici sumaríssim i executat al cementiri de Girona el 1943.

El documental realitzat per Joan Roura explica la seva història a partir de la recerca en els documents existents en diferents arxius, inclòs el sumari per «auxilio a la rebelión» que el portarà a la sentència de la pena de mort. Diversos testimonis de familiars directes, com la seva filla Rosa i veïns del poble, aporten les seves experiències per posar en context aquells fets de la fosca època de repressió franquista. Gurnés, sumari obert és el títol del documental que ahir es va presentar. A l'acte hi van participar el director del MUME, Jordi Font, el documentalista i la neta del protagonista.