Besalú acull avui un nou càsting per a la sèrie d'HBO «Westworld»

La sala Cal Tronc, de Besalú, serà avui l'escenari d'una nova sessió de càsting per a la sèrie d'HBO Westworld, que els dies 22, 23 i 24 de maig rodarà algunes escenes a la localitat. Després d'haver fet un primer càsting fa uns dies a l'hotel Melià de Girona, els responsables de la sèrie en faran un altre avui, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Hi buscaran homes de 20 a 40 anys que hauran de fer de soldats alemanys i per això estan especialment interessats en persones que tinguin trets físics nòrdics o centreeuropeus i que, alhora, sàpiguen empunyar una arma.