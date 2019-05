Denunciat per conduir a 175 km/h en un tram de 80 km/h a Platja d'Aro

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que l'1 de maig circulava a 175 km/h en un tram de la C-31, al seu pas per Platja d'Aro, on el límit de velocitat és de 80 km/h. Els fets van passar a dos quarts de cinc de la tarda. L'home, un veí de Girona de 44 anys, serà citat properament a declarar davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. En el moment dels fets els Mossos d'Esquadra no van poder aturar el vehicle, i és per això que fins al 8 de maig no el van poder identificar. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària.