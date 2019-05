Gran afluència de públic el primer diumenge de Temps de Flors

El primer diumenge de Girona, Temps de Flors va iniciar-se amb un cel destapat, un sol radiant i una temperatura agradable que acompanyaven els visitants del festival a gaudir-lo plenament. Des de bon matí, riuades de turistes provinents de llocs molt diversos es dirigien cap al Barri Vell de la ciutat, buscant els espectacles florals més bonics que cada any ofereix la capital gironina durant aquestes dates. «Està tot preciós. Es nota que al darrere hi ha molta feina i molta creativitat», comentava Ana María a Braulio mentre contemplaven la decoració de tons rosats que enguany vesteix l'escalinata principal de la basílica de Sant Feliu. Per a aquesta parella de Gavà, aquest és el segon any que assisteixen al certamen gironí, i tot i que «s'ha de caminar molt i és impossible aconseguir veure-ho tot», reconeixen que «val la pena visitar la ciutat en aquesta època». Ells van arribar a Girona el dissabte, el primer dia de la mostra, i encara que a la tarda els va enxampar la pluja, explicaven que això no va ser un impediment per descobrir la ciutat sota els paraigües. Un petit inconvenient que tampoc va tenir massa afectació sobre les obres florals, que ahir al matí seguien intactes.

Tot a punt perquè Helena, Inna i Nina, tres estudiants alemanyes que van arribar amb tren ahir al matí, en poguessin gaudir. Tant la Inna com la Nina són estudiants d'intercanvi a Barcelona i explicaven que a través d'uns companys de la universitat es van assabentar del Temps de Flors, així que van proposar a la seva amiga de venir a la ciutat per aquestes dates i visitar el certamen juntes. Mentre menjaven assegudes en un dels bancs dels Jardins dels Alemanys, les noies ressaltaven admirades la bellesa i la complexitat d'algunes de les exposicions i monuments florals que havien vist durant el dia. «Tot és molt bonic, però es fa difícil caminar pels carrers, hi ha molta gent», es queixava l'Helena, tot i reconèixer que elles també formaven part de tots aquests turistes. «Possiblement tornarem més endavant, quan s'acabi aquesta festa, per visitar la ciutat amb tranquil·litat», van comentar.

En el mateix emplaçament on es trobaven les tres estudiants dinant hi havia tingut lloc, unes hores abans, un concert coral interpretat pel Choeur QuadriPhonia, el Cor de Cambra Estem d'Acords i la Coral Xantica. Aquesta és una de les moltes activitats que s'han organitzat enguany, coincidint amb la 64a exposició de flors, monuments, patis i jardins, amb l'objectiu d'ampliar la oferta turística d'aquests dies.

La gran afluència de públic per Girona, Temps de Flors és sempre la principal preocupació. Res important per a aquells que tenen temps i paciència, tot i que moltes vegades dificulta que els turistes puguin visitar tot allò que en un primer moment tenien previst. Però aquest no era el cas de Juan Medina, un veí de Girona que ahir al matí esperava la seva dona a l'interior de la Casa Pastors mentre aquesta feia fotografies de les escales de la Catedral. La parella havia volgut sortir a fer un volt per la ciutat, aprofitant el dia festiu, però veient els entrebancs amb què es trobaven a cada passa, van decidir que ja tornarien al llarg de la setmana. «Com que vivim aquí ho tenim fàcil, i amb una mica de sort entre setmana no estarà tot tan ple».

Una opció que, en canvi, no contemplaven en Huang, la seva dona i els seus dos fills petits, que havien vingut expressament des de la Xina. Mentre els petits es recuperaven de la caminada i assaborien un gelat a la plaça Independència, en Huang explicava: «Vam arribar el dissabte al matí i avui -ahir per al lector- ja marxem. No hem tingut gaire temps per poder veure-ho tot i, a més a més, amb els nens caminem molt a poc a poc». La família també va voler destacar que havien descobert l'exposició floral a través d'una neboda que havia estat estudiant aquí i que els n'havia parlat. «Ens han quedat moltes coses per veure, segurament d'aquí un temps tornarem», deia entre riures en Huang.