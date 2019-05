Un miler i mig de persones fan les oposicions d'infermeria a Girona

Prop de 1.500 persones van examinar-se ahir al campus Montilivi de la Universitat de Girona en les oposicions d'infermeria de l'Institut Català de Salut (ICS). La prova, que va coincidir amb el Dia Internacional de la Infermeria, va començar a dos quarts d'onze del matí i va acabar a dos quarts d'una. Tot i això, moltes de les persones que s'examinaven van acabar abans d'hora. «Tothom que sortia ha dit que l'examen ha estat correcte i que han pogut respondre-ho tot bé», va comentar David Oliver, delegat del Sindicat d'Infermeria (SATSE) a Girona. Segons Oliver, la jornada es va desenvolupar amb normalitat, tret d'incidències típiques que es van poder solucionar amb normalitat.



Més d'11.200 persones

Pel que fa a Catalunya, el nombre de persones que van examinar-se ahir en les oposicions de l'ICS va ser de més d'11.200 per a un total de 3.301 places. Les dones embarassades o que alleten van poder entrar primer i tenir aules específiques per a elles, i fins i tot tres dones van fer els exàmens a l'hospital perquè tot just han acabat de parir. Actualment a l'ICS hi treballen unes 43.000 persones, 12.750 de les quals són infermers o infermeres, amb una proporció d'un 88% de dones i un 12% d'homes, tot i que aquests representen més del 20% dels càrrecs directius de la professió, cosa que el Departament de Salut vol intentar evitar. La mitjana d'edat és de 43 anys. El 59% treballen en hospitals, i el 41%, a l'atenció primària.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va considerar «històrica» la jornada perquè feia molts anys que no es convocaven tantes places d'infermeria.