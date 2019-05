Mor d'un atac de cor un participant en una cursa de muntanya a Santa Coloma

Un home de 47 anys de Barcelona va morir ahir d'un atac de cor quan era a prop d'acabar la cursa de muntanya del Pa amb Tomàquet, al parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners. Segons ha pogut saber aquest diari, l'atleta, que ja havia participat l'any passat en la mateixa prova, es va desplomar quan li faltaven pocs centenars de metres per arribar a la meta, i els equips sanitaris que el van atendre de seguida al mateix lloc dels fets no van poder fer res per salvar-li la vida.

Fast Competició, entitat organitzadora de la Cursa del Pa amb Tomàquet, va difondre a través de les xarxes socials un comunicat en el qual expressava que «després del terrible succés ocorregut a la V edició de la Cursa de Muntanya del Pa amb Tomàquet, on un participant ha perdut la vida a causa d'una aturada cardiorespiratòria, des de l'entitat organitzadora Fast Competició volem sumar-nos en el dol per tan sentida pèrdua i mostrem tot el suport possible a familiars, amics i companys del corredor». El missatge va generar nombrosos missatges de condol a les xarxes, tant de persones que havien participart a la prova com d'altres amants de les curses de muntanya en general, una activitat a la qual el difunt era molt aficionat.

La cursa del Pa amb Tomàquet de Santa Coloma de Farners és una competició de muntanya amb tres categories (trail, express i marxa). La prova de Fast Competició arribava aquest any a la seva cinquena edició i hi van participar un miler d'atletes.