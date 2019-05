Operació antidroga de la Guàrdia Civil amb epicentre a Vidreres. La policia està fent entrades i escorcolls a diversos pobles de la Selva i Figueres. De moment, hi ha almenys tres detinguts i s'han desmantellat dues plantacions de marihuana.



L'operatiu ha començat de matinada i a Vidreres és on es focalitza l'operació i on hi ha un fort desplegament policial.



Hi ha diverses furgonetes situades a tocar del carrer Girona i s'estan duent a terme diverses entrades en domicilis del centre de la població i també de les urbanitzacions properes.





La Guàrdia Civil s'endú un detingut en l'operatiu antidroga que està fent a Vidreres.

També hi ha escorcolls a Maçanet de la Selva, a la urbanització deAquesta operació policial arriba després del cop alque es va fer a la Selva i el Gironès l'octubre passat. I va acabar amb la detenció de20 persones d'un clan familiar amb epicentre a Maçanet de la Selva. En aquest cas es va comissar droga de vuit plantacions, armes i diners en 22 punts escorcollats a la província.El nou operatiu hauria sorgit de