Recollida de sabates a Girona i Salt per a nens necessitats d'Hondures

Quatre establiments de Girona i Salt han decidit sumar-se a una campanya solidària sorgida a Barcelona i Madrid per recollir sabates per a nens necessitats d'1 a 15 anys d'Hondures. Concretament, tothom qui vulgui col·laborar amb aquesta campanya solidària podrà entregar les seves sabates noves o usades al bar Lloc de Trobada, al supermercat La Colonia i a la perruqueria Any de Girona i al bar Bons Aires de Salt.

Aquesta iniciativa, anomenada Sin Pies Descalzos i impulsada per Grup d'Hondurenys Solidaris de Barcelona, té previst portar les sabates que es recullin en les properes setmanes a diversos punts del país centreamericà, entre ells la ciutat de Comayagua, situada al centre d'Hondures. Una quarantena d'establiments de Barcelona, l'Hospitalet i Madrid també s'han sumat a aquesta iniciativa, que es durà a terme durant els mesos de maig i juny.