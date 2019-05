Santa Pau encarrega un estudi del parc d'habitatges del nucli antic

L'Ajuntament de Santa Pau, en el seu últim ple, va ratificar el decret d'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de l'elaboració d'un estudi del parc d'habitatges de Santa Pau per determinar el seu estat, del seu ús i estat de conservació. El treball està finançat sobre la base d'una línia d'ajuts de la Diputació de Girona. Segons ha explicat l'alcalde, Pep Companys (ERC), la intenció és disposar d'una anàlisi dels habitatges del nucli antic amb la intenció de mobilitzar l'habitatge per a la venda o el lloguer.

«L'estudi ens ha de permetre contactar amb els propietaris per demanar-los quines intencions tenen», ha explicat. L'alcalde ha assenyalat que l'Ajuntament sap de gent que vol anar a viure a Santa Pau i té problemes per trobar-hi habitatge. La contradicció és que al nucli antic de Santa Pau (plaça Major i Vila Vella) hi viuen 45 persones i hi ha coneixement de l'existència de pisos buits.

La intenció de l'Ajuntament de Santa Pau, segons ell, és crear una línia d'ajudes per als propietaris que vulguin rehabilitar habitatges amb la intenció de posar-los a la venda o a lloguer. Companys ha explicat que viure al nucli antic té l'avantatges i inconvenients. Entre els avantatges hi ha el de viure en un poble de pel·lícula i entre els inconvenients hi ha els de l'accessibilitat i l'aparcament.

A més, Pep Companys ha assenyalat que abans de decidir-se per l'estudi van preguntar a altres ajuntaments de la comarca. Les consultes els van decidir a encarregar el treball al Consell Comarcal de la Garrotxa.