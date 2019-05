Adequar la part buida de l'hospital vell d'Olot costarà més d'1 milió d'euros

Les habitacions que havien servit per acollir els malalts estan buides des del 2014.

L'última junta local de l'Ajuntament d'Olot va aprovar la memòria valorada de l'adequació de la part de l'antic Hospital Sant Jaume que encara està sense utilitat. Segons va explicar l'alcalde, Josep Maria Corominas, habilitar l'estructura buida a les normes de seguretat actuals costarà més d'un milió d'euros.

Va explicar que els diferents grups polítics mantenen un debat sobre què s'ha de fer en el 33% de l'edifici que, durant dècades, va fer la funció d'hospital. Va observar que l'hospital complia les mesures de seguretat però eren cauteles d'una altra època que ara estan obsoletes.

A més, cal tenir en compte que la part de l'hospital estudiada està sense utilitat des de fa cinc anys. L'alcalde va assenyalar que, abans de fer cap, cosa cal tenir detallades les mesures perquè l'edifici sigui segur. «Quan algú vulgui debatre alguna proposta, com a mínim tindrem les dades a la mà», va considerar.

L'aprovació de la memòria arriba quan les utilitats de la part de l'Hospital Sant Jaume, que encara estan buides, formen part dels programes de bona part dels grups que es disputen els seients del pròxim ple.

Entre les propostes hi ha una residència o una ampliació de la residència geriàtrica que ja ocupa 5.300 metres quadrats. El que havien estat les dependències administratives de l'hospital sumen uns 4.880 metres quadrats i estan dedicats a oficina de turisme i espais comercials. A l'extrem oest de planta baixa, hi ha els espais dedicats a sala d'energies.

En aquesta sala hi ha dues calderes de biomassa de 450 kW i 150 kW de potència, 3 bombes geotèrmiques de 60 kW cadascuna, 2 acumuladors d'aigua calenta de 8.000 litres cadascun, així com el sistema d'impulsió i control de la xarxa que subministra energia a la residència Sant Jaume, els locals comercials el mercat municipal, la residència Montsacopa, el Museu Comarcal de la Garrotxa, la Caritat, el Casal de la Gent Gran i Can Monsà.