Les càmeres de les Planes detecten els vehicles dels autors d'un robatori

Les càmeres de seguretat situades als accessos de les Planes d'Hostoles han captat les matrícules dels vehicles que la nit del diumenge dia 5 de maig, fins a la matinada del dilluns dia 6, van entrar i sortir d'una casa de la plaça de la urbanització del Jonquer.

Segons ha transcendit, es tracta dels vehicles en els quals viatjaven els autors d'un robatori a una casa en obres. Els lladres van entrar a la casa, van carregar i es van endur un compressor i eines elèctriques d'utilitat professional. Es tracta d'una casa planta baixa situada al costat d'una altra. Els autors van actuar amb molta cura i, tot i haver de moure peces com una pica i aixetes que encara estaven per instal·lar, no van ser detectats.

Les càmeres de seguretat van ser instal·lades al voltant del 19 de març per tal de detectar els robatoris a domicilis, perpetrats a totes hores del dia i de la nit que van tenir lloc durant diferents mesos del 2018.

Per tal d'afrontar l'onada de robatoris, l'Ajuntament va llogar les càmeres que ara estan en servei. No obstant això, la previsió és que ben aviat disposin de les càmeres que formen part d'un projecte comarcal mancomunat. D'aquesta manera, podran vigilar més àrea.

Vuit municipis de la Garrotxa es van acollir a un programa de finançament de càmeres lectores de matrícules el 2016. Es tracta d'una mesura per la millora de la seguretat i la vigilància destinada a controlar els fets delictius comesos per persones foranes a la comarca. La previsió és que ben aviat puguin entrar en servei.