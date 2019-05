Continuen els preparatius per al rodatge de «Westworld» a Besalú

Ahir la sala de cal Tronc de Besalú va acollir una sessió de càsting per a la sèrie d'HBO Westworld, que els dies 22, 23 i 24 de maig rodarà algunes escenes a la localitat.

En el càsting avaluaven homes de 20 fins a 40 anys que tinguessin trets físics nòrdics i centreeuropeus. La idea és que facin el paper de soldats alemanys del temps de la Segona Guerra Mundial.

Paral·lelament al càsting, van continuar els preparatius per adequar la plaça de la Llibertat perquè tingui l'aspecte d'un poble italià de la Segona Guerra Mundial.

Els sacs terrers, que el divendres dia 10 de maig estaven instal·lats sota els pòrtics de l'ajuntament, ahir estaven col·locats de manera ordenada en forma de proteccions. Les finestres dels costats estaven protegides amb fustes velles. Als balcons, hi havia banderes vermelles plegades i els operaris traslladaven els palets carregats de sacs d'un cantó a un altre. La previsió és que el rodatge es faci a porta tancada per tal de no avançar el que es trobaran els incondicionals d'una de les sèries de televisió més populars dels últims anys.