Centenars de persones reben Jami Matamala a l'aeroport de Girona

Centenars de persones han rebut aquest matí l'empresari gironí Josep Maria «Jami» Matamala a la seva arribada a l'aeroport de Girona. El futur senador per Girona ha arribat a quarts d'onze a les instal·lacions aeroportuàries de Vilobí d'Onyar procedent de Brussel·les, on en els darrers divuit mesos ha acompanyat a Carles Puigdemont.



A la terminal d'arribades, els ciutadans han entonat 'Els Segadors' quan ha sortit per la porta. Matamala s'ha abraçat a la seva família i als representants de JxCat i ERC que l'han anat a rebre. El senador ha agraït la rebuda però ha dit que el seu és retorn "agredolç": "Torno sol, però ho hauríem d'haver fet tots els exiliats i els presos polítics haurien de sortir". Matamala ha dit que, precisament, per això ha entomat el repte d'anar al Senat a treballar per tots ells i per "conquerir la independència i una Catalunya lliure".





Demà tornaré a la meva Girona que tant he enyorat, només em sap greu que no m'acompanyin tots el exiliats i exiliades, ara ja família.

El diumenge 26 tornaré a Waterloo per seguir treballant amb ells.

Tot arribarà i arribarà bé, confieu-hi! — Jami Matamala (@jami_matamala) 13 de mayo de 2019

De diferents llocs de Catalunya

L' ANC havia fet una crida per mitjà de les xarxes socials per rebre Matamala a l'aeroport de Girona i acompanyar-lo amb cotxes amb estelades en caravana fins a Girona.Nombroses personalitats polítiques no han volgut perdre's l'arribada de Matamala entre els que hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas , l'exconsellera de Cultura, Laura Borràs , el Delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila , la diputada al Congrés i germana de Dolors Bassa Montserrat Bassa , el diputat al Congrés i advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas , el vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa , la dona de Puigdemont, Marcela Topor, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, o la diputada per Girona, Gemma Geix, entre d'altres.El senador de JxCat no ha fet referència a la investigació oberta per encobriment per part de l'Audiència Nacional (AN).El mateix Matamala va anunciar ahir, a través de les xarxes socials, que aquest dimarts aterraria a les comarques gironines.En sortir de l'aeroport, una caravana de cotxes amb estelades ha acompanyat Matamala en el seu retorn fins a la ciutat de Girona, on han circulat pels carrers més cèntrics del municipi.Entre les persones que han anat a rebre el senador electe, hi havia gent de diferents punts de Catalunya. És el cas d'en Josep Guiteras, que ha vingut des de Vic per "agrair, compensar i fer costat a persones que han sacrificat la seva vida personal pel procés".Des de Tàrrega, la Romi Pijoan ha dit que Matamala "ha estat molt temps sense poder posar el peus al seu país: "Espero que sigui el primer i que, a continuació, els demés pugui tornar". "Per a ell avui serà una alegria poder estar aquí, espero que els altres arribin aviat".La Mònica Rebull ha fet un desplaçament més curt i ha anat a l'aeroport des de Palamós (Baix Empordà). Assegura que també espera participar en més rebudes com la d'aquest dimarts per donar la benvinguda a la resta de líders independentistes, "tant els que estan a l'exili com els que estan a la presó".