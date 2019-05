Detenen un veí de Celrà per l'atropellament mortal de Cornellà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Celrà per l'atropellament mortal de Cornellà del Terri d'aquest divendres. L'accident va deixar un veí de Borgonyà, de 58 anys que anava en bicicleta, mort a tocar d'un talús mig ocult de l'autovia entre Banyoles i Girona. La investigació policial ha culminat amb la detenció aquest diumenge d'un veí de Celrà de 57 anys i nacionalitat espanyola. El detingut ha quedat acusat de tres delictes: presumpte autor d'un homicidi per imprudència lleu, omissió del deure de socors i contra la seguretat viària per abandonament del lloc de l'accident.

L'arrestat, que fins al moment no comptava amb antecedents policials, va passsar ahir a disposició judicial. El jutge d'instrucció 3 de Girona va decretar-ne la llibertat provisional, amb l'obligació d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. El jutge manté oberta la causa pels delictes d'homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident.



Tres hores abandonat a la C-66

La mort del ciclista, Ferran Ortiz, es va produir a les set del matí d'aquest divendres segons ha certificat l'autòpsia i la investigació policial, però ningú va donar l'avís fins als volts de les deu del matí. L'accident de trànsit va consistir en l'encalç d'un turisme i una bicicleta a la carretera C-66, a l'altura del punt quilomètric 39,5, dins del terme municipal de Cornella del Terri. Quan els agents van arribar al lloc van localitzar, fora de la via i en un talús de nul·la visibilitat, un ciclista amb ferides de caràcter greu. A més, al marge dret van trobar una bicicleta destrossada, situada sota la tanca metàl·lica.

En un primer moment, la policia va sospitar que algun vehicle hauria impactat amb la bicicleta i el causant hauria abandonat el lloc sense assistir la víctima. Els serveis mèdics desplaçats amb un helicòpter medicalitzat del SEM van intentar reanimar la víctima però no van poder fer res per salvar-li la vida, ja que tot apuntava que portava molta estona ferit. Arran d'aquest fet, els Mossos van iniciar una investigació que va comptar amb la col·laboració ciutadana i que va culminar diumenge amb la detenció del presumpte autor de l'atropellament.



Vehicle de lloguer

Durant la inspecció ocular del lloc de l'accident, els agents van localitzar restes que van ajudar els investigadors a determinar el tipus i marca de vehicle implicat en el xoc. La recopilació de tota la investigació va establir que el vehicle implicat, que presentava danys a la part dreta i lluna davantera, era de lloguer i l'accident s'havia produït pels volts de les set del matí.

Un altre dels elements clau en la investigació han estat les càmeres de videovigilància de la zona, com la d'una empresa propera al lloc de l'accident. També es van utilitzar imatges de les càmeres de la Policia Local d'Olot, ja que aquell matí el detingut tornava de la feina a la zona de la Garrotxa.



La versió del detingut

Segons ha pogut saber Diari de Girona, el presumpte autor de l'atropellament va explicar a la policia que s'havia adormit i, en patir l'accident, va creure que havia xocat contra la tanca de l'autovia de Banyoles i que no havia vist el ciclista. El detingut, a qui no li consten antecedents, va passar la nit de diumenge a la garjola dels Mossos i ahir el jutge el va deixar en llibertat provisional.