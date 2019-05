L'ATA denuncia «intrusisme» de pisos turístics fora de la llei

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) denuncia que continua l'«intrusisme» amb propietaris que utilitzen nous canals com les xarxes socials per seguir operant fora de la llei.

Denuncien que aquestes males pràctiques no disminueixen sinó que evolucionen i que molts propietaris lloguen els seus apartaments sense controls del servei prestat. Així per exemple, han detectat que encara n'hi ha que no estan donats d'alta del registre oficial de la Generalitat o que d'altres que, malgrat haver-ho fet, no declaren els ingressos a Hisenda ni tampoc la taxa turística.

Així ho va expressar el president de l'associació, Lluís Parera, durant l'assemblea anual celebrada fa pocs dies. Consideren que aquestes pràctiques «perjudiquen molt» la imatge dels professionals que sí fan les «coses ben fetes» alhora que incrementen l'especulació amb el preu de l'habitatge d'ús turístic.

D'altra banda, Parera va denunciar la «passivitat» i «inacció» de la Generalitat davant aquesta problemàtica i insisteix en la necessitat de crear un registre d'empreses gestors d'apartaments turístics per combatre aquesta problemàtica. Creuen que contribuiria a reconèixer la figura el gestor i conèixer les obligacions administratives.

Es tracta d'una demanda que l'ATA fa temps que fa. Segons l'associació, actualment qualsevol persona es pot dedicar al lloguer turístic i això fa que sigui difícil controlar la professionalitat del servei i del producte que es dona al client.

«Ara per ara la distinció de professionalitat de les empreses gestores d'apartaments turístics o habitatges d'ús turístic únicament la poden rebre si formen part d'una Associació que les representi; la no obligatorietat de formar part de l'Associació i la de no estar registrat deixa les portes obertes a la competència deslleial i a la manca de garantia de serveis oferts als clients», afegeixen.

Des de l'ATA, que agrupa 12.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats de tota la província, recorden que hi ha una bústia on es pot denunciar de forma anònima les pràctiques il·legals que es puguin detectar al sector. Un cop recollides, les trasllada a la Generalitat perquè en tingui coneixement i actuï.

Del total d'associats que aplega l'ATA, el 61% són agències intermediàries que gestionen el 76% dels habitatges d'ús turístic que estan sota el paraigües de l'entitat. L'empresa gestora d'apartaments turístics professional fa d'intermediària entre el propietari i el client. Entre altres tasques, s'ocupa de gestionar els contractes amb els turistes, del manteniment de l'apartament, de vetllar perquè l'apartament disposi de tots els documents necessaris segons la normativa, la gestió de les reserves, la creació de canals de comercialització i del cobrament i de la liquidació de la taxa turística, entre d'altres.