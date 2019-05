Torra rep Matamala i li agraeix haver-ho «donat tot» per Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut el senador electe de JxCat Josep Maria 'Jami' Matamala a la Delegació del Govern de Girona. Després de mantenir-hi una reunió, Torra ha volgut agrair a Matamala haver-ho "donat tot" per Catalunya i contribuir a la "internacionalització" del procés juntament amb la resta d'exiliats. I sobretot, d'ell n'ha destacat haver estat durant aquests divuit mesos "el suport fidel del president Puigdemont". "Et vull donar personalment la benvinguda; ets el primer de tots els exiliats a qui volem a casa ja per seguir lluitant per la democràcia, la justícia i la independència de Catalunya", ha assegurat el president. Torra també ha tingut un record per als presos i ha assegurat que hi ha un "objectiu comú", la llibertat de Catalunya, que des de la distància els uneix a tots.