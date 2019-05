Les cooperatives creades als instituts es mostren dijous en un mercat a Girona

La Diputació de Girona i Emprengi (Associació de Promoció de l'Emprenedoria i el Cooperativisme als Centres Educatius) tancaran demà el programa educatiu sobre cooperativisme i emprenedoria que s'ha realitzat a diferents centres educatius de les comarques gironines.

Dintre del projecte educatiu, al llarg d'aquest curs s'ha promogut la creació de 24 cooperatives en mans de 320 alumnes de 16 centres educatius gironins. La iniciativa es desenvolupa tot adaptant la metodologia «Empresa Jove Europea», de l'entitat asturiana Consorci Valnalón-Ciutat Tecnològica, a la realitat de les nostres comarques.

Conferència i mercat

La jornada de cloenda programada per aquest dijous es titularà Per què cooperar? Construïm un equip i començarà a dos quarts de 10 del matí al Teatre Municipal de Girona, a càrrec d'Eric Llacuna, de l'empresa Alter Inceptum. Finalment, a partir de dos quarts de 12 del migdia, tindrà lloc el Mercat de les Cooperatives, al passeig Pompeu Fabra, amb una sèrie de parades preparades per les cooperatives d'estudiants que han participat en el projecte.