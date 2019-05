Una dona i dues menors, intoxicades en un incendi a Cassà

Un incendi va deixar ahir una dona i dues menors intoxicades per fum en un incendi a Cassà de la Selva. El foc va cremar l'ordinador d'una casa però el fort fum que va generar va provocar afectacions a les persones que eren a l'habitatge, al carrer de la Pau 19, i van ser traslladades pel SEM per rebre atenció. Tres dotacions de Bombers es van desplaçar al lloc pels volts de la una menys deu del migdia i amb un quart d'hora van donar l'incendi per controlat. Van comprovar que només havia cremat l'aparell i que cap altra zona ni mobiliari de la casa havia estat afectada per les flames.