Exposició de projectes per a la nova biblioteca d'Olot

La intenció és descobrir com es pot encabir una gran biblioteca pública en un espai situat darrera el convent del Carme i la fàbrica de can Sacrest. No es tracta d'una biblioteca normal, sinó que ha de tenir prou capacitat per acollir la major part d'activitats relacionades amb la cultura d'Olot.

A més, ha de tenir un aparcament per a 200 vehicles i ha de mantenir una cohesió amb la trama urbana que l'envolta.

Per tal de contribuir al que ha de ser la nova biblioteca d'Olot, alumnes de cinquè d'Arquitectura del taller de Projectes TAP PTE, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, han presentat dinou propostes que són exposades a l'Hospici d'Olot fins al 31 de juliol. El motiu de la mostra és reflexionar sobre com ha de ser la biblioteca i com es relacionarà amb el sector del Carme.

Es tracta d'una reflexió complicada perquè, segons ha explicat el director de l'activitat, Joan Curós (Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC, Barcelona), l'espai on ha d'anar la biblioteca està deslligat de la resta de la trama urbana. «És un lloc poc connectat amb l'entorn i que no s'aireja per cap banda a nivell urbà», ha apuntat. Segons ell, el més fàcil és obrir-se cap al barri de Sant Miquel.

Curós ha explicat que les propostes són variades i moltes comuniquen a nivell de llargària amb la plaça Capdenmàs (nucli antic) fins a la ronda Masbernat (límit entre el barri de Sant Miquel i el nucli antic).

La intenció dels treballs és que el gran espai de les lletres i de les arts d'Olot no es converteixi en un edifici monstruós dins d'una trama sensible que va créixer dins de les antigues muralles.

A favor dels projectes hi ha una gran diversitat d'espais que permet fraccionar les grandàries i adequar-les al teixit del nucli antic. Els espais interiors s'han de complementar amb un 50% de zones exteriors