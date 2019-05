Les Jornades Esportives en Salut Mental reuniran a Ripoll 250 assistents

Ripoll acollirà aquest divendres les XXIV Jornades Esportives en Salut Mental de les comarques gironines, organitzades pels Serveis de Rehabilitació Comunitària de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària. L'objectiu de la trobada esportiva, que comptarà amb uns 250 participants, és promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludables i forma part de les activitats que es duen a terme al llarg de l'any amb els usuaris dels serveis de rehabilitació, prop de 450 en el conjunt de la demarcació.

Les jornades «desenvolupen i fomenten valors i qualitats indispensables per al bon desenvolupament de les habilitats socials per a la millora de la qualitat de vida com ara, l'esforç, el treball, la constància, l'acceptació, la cooperació, el respecte», segons explica l'equip del servei del Ripollès, amfitrió de l'edició. D'altra banda, s'hi treballa per a la normalització i la sensibilització envers la salut mental, amb l'apropament de la comunitat al Servei de Rehabilitació.

Les jornades començaran a les 10 i s'obsequiarà a cada participant amb un esmorzar saludable. Seguidament es duran a terme les competicions i altres propostes esportives adaptades a les demandes dels assistents. La jornada inclou futbol sala, petanca, caminada, gimcana, ping-pong, aiguagim, zumba i escalada. En finalitzar, cap a la 1, tindrà lloc el lliurament de trofeus als guanyadors, per part de representants de l'equip directiu de l' IAS i de l'Ajuntament de Ripoll. La festa conclourà amb un dinar de germanor.