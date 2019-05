Més de 2.800 persones de les comarques gironines són celíaques

La població celíaca a les comarques gironines ronda les 2.800 persones. En concret, a la demarcació hi ha unes 1.881 dones i 929 homes amb celiaquia segons dades del Departament de Salut, facilitades per la delegació de Girona de l'Associació de Celíacs de Catalunya quan coincideix amb el Dia Internacional del Celíac, que es commemora el 16 de maig.

Dels 2.810 celíacs que hi ha diagnosticats a la província, més d'una quarta part, 840, són menors de quinze anys, segons les dades de Salut, que no tenen en compte les persones sensibles al gluten que han de seguir la mateixa dieta que els celíacs.

L'entitat, constituïda el 1977 com la primera organització de l'Estat creada per defensar els interessos de les persones celíaques, representa els 75.000 celíacs i 450.000 sensibles al gluten que s'estima que viuen a Catalunya. Actualment té cinc delegacions a la demarcació: a Girona ciutat, a l'Alt Empordà, a la Cerdanya, la d'Olot per a la Garrotxa i el Ripollès i la de Blanes, per als veïns de la Selva Marítima i l'Alt Maresme diagnosticats d'aquesta malaltia sistèmica de caràcter autoimmunitària que, a hores d'ara, té com a únic tractament la dieta estricta sense gluten.

És per això, recorda l'Associació Celíacs de Catalunya, que cal «sensibilitzar la població general i els establiments que ofereixen aliments processats per a que ho facin amb totes les garanties i protocols de seguretat».

L'entitat ofereix als interessats una acreditació gratuïta que certifiqui i garanteixi els protocols de seguretat per a tots aquells establiments que ofereixen aliments sense gluten. I és que, aquells que publiciten productes amb la paraula o símbol sense gluten han de garantir que la presència d'aquesta proteïna és inferior a les 20 parts per milió.

Actualment, segons l'entitat, arreu de la província de Girona només hi ha 19 establiments acreditats, molts dels quals cadenes.

Per commemorar el Dia Internacional del Celíac, la delegació de Girona ha organitzat una jornada el 18 de maig al centre cívic del Pla de Palau. A partir de les 4 de la tarda hi ha prevista una xerrada sobre l'etiquetatge dels productes, un concurs infantil amb premis i un concurs amb degustació de coques sense gluten.

A més, cada primer dimarts de mes la delegació es reuneix al centre cívic de Palau, en una trobada oberta a tothom.