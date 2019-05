Acaben el carril bici de Santa Pau que ha de descongestionar la Fageda

Les obres del carril bici entre els barris de can Blanc i can Jofre i l'aparcament del volcà de Santa Margarida estaran acabades en el termini de dies. Falten detalls de la senyalització i acabar de posar baranes de ferro. Les obres van a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat. El carril bici suposarà el final d'una reclamació començada fa 8 anys per l'Ajuntament de Santa Pau.

El motiu de la demanda era evitar que la gent passés per la vora de la GI-524 des del barri de can Blanc i can Jofre per accedir a l'entrada de la Fageda. En els ponts i festius de tardor, la gent aparcava a les urbanitzacions i sense cap alternativa havia de caminar per la vora de la carretera. El fet que en moments donats s'acumulés una gran quantitat de persones feia que ocupessin part de la calçada i provoquessin situacions de perill.

Les possibilitats d'un accident van quedar molt reduïdes durant la Setmana Santa, quan la part que va des de les urbanitzacions fins a la Fageda ja estava condicionada per ser feta servir. Quan van veure el camí, els turistes el van fer servir sense posar-se a la carretera.

Després de ser adjudicades per uns 600.000 euros, les obres van començar a finals de juliol del 2018 amb una previsió de durada de sis mesos. Les pluges continuades de l'any passat i alguns imprevistos han allargat les obres fins a l'actualitat.

El carril bici té una amplada de 3 metres i una llargada aproximada de 8 quilòmetres, bona part dels quals passen per la vora de la carretera.

Són vuit quilòmetres que enllacen amb un camí ja fet que va des de l'aparcament de Santa Margarida fins a Santa Pau, cosa que suposa una ruta d'uns 12 quilòmetres. El camí entre el volcà de Santa Margarida i Santa Pau passa pel costat d'una gredera i pel volcà de Rocanegra. De dalt a baix, la ruta representa un atractiu per la gent que passa les vacances a Santa Pau i també serveix pels veïns que volen caminar.

La idea final és la creació d'un camí que vagi d'Olot fins a Banyoles per les vores de la GI-524. Es tracta d'una voluntat de dècades que s'ha començat a configurar a partir del carril bici, que es posarà en servei en els dies vinents.

Menys concret, però també iniciat, està el tram de carril bici que va d'Olot fins al terme municipal de Santa Pau. Pel febrer d'enguany, el Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar la redacció del projecte del carril bici que ha de connectar Olot amb el carril bici que va de can Blanc fins a Santa Margarida. Es tracta d'un projecte de 3 quilòmetres valorat en 700.000 euros.

La primera funció de la ruta serà la de fer del camí un atractiu turístic més d'Olot. El segon serà descongestionar de visitants el bosc de la Fageda sobre la base d'atraure caminants a les zones del Triai i la Moixina, dins del terme d'Olot. La idea és que el carril bici tingui ramals que baixin fins a la xarxa de senders que voregen els aiguamolls de la Moixina, considerats uns dels més importants atractius naturals de la comarca.

Fa poc temps, i sobre la base d'una proposta veïnal, l'Ajuntament d'Olot va marcar i netejar els senders que conformen les rutes pel Triai i per la Moixina. En alguns casos, els senders passen per damunt dels canals que fa segles van servir per conduir aigua per a la fabricació d'indianes.

La il·lusió final és la de conduir el vianant o el ciclista per una ruta segura i natural fins a l'estany de Banyoles. Per això fa falta un tram que ajunti Santa Pau i Mieres (la Garrotxa) amb Sant Miquel de Campmajor, Porqueres i Banyoles (Pla de l'Estany).

Els diferents ajuntaments ho han tractat i també l'associació Turisme Garrotxa. De moment, han establert rutes de senders de la xarxa Itinerànnia. Es tracta de camins que passen per alzinars i pinedes amb vistes espectaculars a camps de blat i altres prats.