Calvet exigeix a l'Estat el baixador de l'AVE i inversions a l'aeroport de Girona

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha exigit a l'Estat que tiri endavant el baixador de l'AVE i faci inversions a l'aeroport Girona-Costa Brava per revertir el descens "preocupant" de viatgers. Calvet ha dit que estaran amatents perquè el futur Document de Regulació Aeroportuària (DORA) d'Aena i els plans d'Adif incloguin l'estació de l'alta velocitat, a més de millores a la terminal, la torre de control i el sistema de senyalització. El conseller recorda que l'aeroport del Prat està arribant "al límit" i que cal desencallar les inversions necessàries a Vilobí d'Onyar (Selva) perquè es converteixi en la "quarta pista" del de Barcelona. A més, Damià Calvet ha tornat a reclamar que la gestió de l'aeroport de Girona es pugui fer des del territori, perquè el model d'Aena és "molt centralitzat" i no el beneficia.

El conseller de Territori s'ha remès a les estadístiques per posar de relleu que l'aeroport de Barcelona i el Girona-Girona Costa Brava viuen a dues velocitats. En el que portem de 2019, El Prat ha crescut més d'un 6% en passatgers i ja ha superat els 15 milions. Per contra, l'aeroport de Vilobí d'Onyar ha perdut fins a un 13,9% de viatgers, i amb prou feines supera els 287.000.

Calvet ha assegurat que, mentre l'aeroport del Prat està "al límit", les xifres del de Girona "preocupen". El conseller no ha amagat que part d'aquest descens es deu a la conjuntura econòmica, però també ha dit que l'actual model de gestió hi té molt a veure (perquè, precisament, la política de tarifes d'Aena va afavorir que Ryanair se n'anés a Barcelona).

"Per això, en primera instància, volem que els aeroports es gestionin des del territori, amb independència i visió de servei al seu entorn més proper", ha assegurat el conseller. Però més enllà d'això, Calvet tampoc ha amagat que "és impossible" impulsar el Girona-Costa Brava sense que al darrere hi hagi la inversió que pertoca.

I aquí, el conseller ha exigit a l'Estat que els futurs plans d'inversió per a Vilobí d'Onyar incloguin el baixador de l'AVE i aquelles actuacions necessàries, "tant al costat aire com al costat terra", perquè el Girona-Costa Brava s'impulsi "com l'aeroport que faci de quarta pista del Prat, que està arribant al límit de la seva capacitat".



El futur DORA, clau

Sobretot, Damià Calvet subratlla que la Generalitat estarà amatent al futur DORA, un document quinquennal que marca els eixos d'actuació d'Aena. El que hi ha ara té vigència fins al 2021, però ja s'està preparant el que s'allargarà entre els anys 2022-2026. "Estarem molt atents perquè el nou DORA inclogui tot allò necessari perquè l'aeroport de Girona es converteixi en aquell que necessitem", ha concretat el conseller.

A més del baixador de l'AVE, Calvet reclama també millores a la terminal, a la torre de control i al sistema de senyalització. I no amaga que, en paral·lel a Aena, Adif també hi haurà de dir la seva (tot i que en el cas de l'administrador ferroviari, els plans d'inversió són anuals i no a cinc anys vista).

"Estarem amatents a totes les inversions que es programarem des de les empreses públiques; però hem de tenir present que ja partim d'un dèficit brutal en infraestructures", ha dit el conseller de Territori.

Calvet reclama així al nou executiu sorgit del 28-A que mogui fitxa (sobretot, després de veure les reserves que els socialistes van expressar amb el baixador de l'AVE). El conseller, d'entrada, vol que sigui l'Estat qui assumeixi aquestes inversions, tot i que tampoc tanca la porta a "complementar" allò que "sigui necessari". "La voluntat és que l'aeroport de Girona es converteixi en aquell que necessitem", conclou.