Construiran un pont a la zona de Verntallat, a la Vall d'en Bas

La Diputació de Girona, fa uns dies, va aprovar la concessió d'una subvenció de 40.000 euros per a la construcció d'un pont sobre el riu Fluvià, a la GIP-5226, al seu pas per la zona de Verntallat.

L'acció consisteix en la col·locació d'una passarel·la per a vianants i ciclistes que uneixi les dues bandes del riu: la que porta a l'Escola Verntallat i Les Preses, i la que es dirigeix al nucli del Mallol. Aquesta era una acció reivindicada en aquest municipi garrotxí per tal de garantir la seguretat en un tram on habitualment hi circulen vehicles, de manera que vianants, ciclistes i conductors no hagin de seguir compartint aquest tram de la via.

Segons va informar l'Ajuntament durant el temps del període d'informació del Pla de Mobilitat de la Vall d'en Bas, el tram de la GIP-5226 que uneix el nucli de Les Preses amb l'escola Verntallat és un dels principals problemes de mobilitat del municipi.

La passarel·la en qüestió és un element indespensable per a la creació d'una xarxa de carrils bici que uneixi tots els nuclis de la Vall. Amb aquest objectiu, fa unes setmanes, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va presentar una sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat per a fons europeus FEDER per fer-ho possible. La unió dels municipis a través d'una ruta per a bicicletes i vianants segura està pressupostada en uns 200.000 euros.

La unió dels nuclis amb carrils bici és una ambició de l'Ajuntament que ve de fa temps. Forma part de la voluntat d'ampliar l'oferta en l'àmbit del turisme familiar que busca natura.

La funció del carril bici serà la de procurar protecció i tranquil·litat en una zona transitada per vehicles de maquinària agricola i turismes.

La ruta serà un atractiu a afegir a una xarxa de senders que compta amb rutes tan atractives com el camí ral que connecta la plana de la Vall d'en Bas amb els espadats i cims del Cabreres.