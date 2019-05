Educació no cobreix baixes d'educadors en llars d'infants per falta de pressupost

Les baixes del personal laboral contractat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat es cobreixen fins que s'acaba el pressupost i el d'aquest any ja s'ha esgotat. Així ho ha explicat el Departament aquest dimecres, en resposta a la queixa de l'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) de la llar d'infants Sant Ramon Nonat, de Girona, davant la negativa a substituir una educadora que ha patit un accident de trànsit i estarà més de tres mesos de baixa.

Aquest no és un cas aïllat i, segons va explicar la responsable de Personal laboral de la Federació d'Educació de CCOO a Girona, Laura Soler, afecta les llars d'infants i els centres d'educació especial (CEE) d'arreu de Catalunya que són titularitat de la Generalitat, i que a les comarques gironines són pocs: quatre escoles bressol –dues a Girona, una a Amer i una altra a Olot– i cinc CEE –dos a Girona, un a Palamós, un a Vilafant i un més a Ripoll.

Soler va indicar que, darrerament, hi ha problemes per cobrir determinades places perquè no hi ha professionals disponibles a la borsa de treball; però va remarcar que això no té res a veure amb les que no es cobreixen per manca de diners i que, en els últims cursos, Educació no supleix les reduccions d'un terç de jornada del personal laboral.

Per aquest motiu, els sindicats educatius fa temps que reclamen la cobertura de totes les baixes del personal laboral, entre el qual hi ha educadors d'educació especial, de llars d'infants, tècnics d'educació infantil (TEI) o d'integració Social (TIS), però també netejadors, entre d'altres. A partir de la seva reivindicació, la setmana passada, la subdirectora general de Serveis els va confirmar que es tracta d'un problema pressupostari –derivat de tenir uns comptes prorrogats– i que es negociava amb el Departament d'Economia per aconseguir més diners per pagar les substitucions.

En la mateixa línia, dimecres Educació va confirmar les converses amb Economia per dotar de més diners una partida que està congelada des de fa anys i que aquest 2019 ja s'ha acabat. Des de la Conselleria van apuntar que els 3,18 milions d'euros inicials es van haver d'ampliar amb 3,5 més, que la setmana passada es van tornar a esgotar. En paral·lel, també aquest dimecres, els sindicats que es van reunir amb la responsable de Serveis van rebre una notificació assegurant que s'havia solucionat el problema econòmic que dificultava la cobertura de baixes, tot informant-los que es començarien a cobrir a partir d'ahir mateix.

Una situació «greu i injusta»

L'AMPA de la llar d'infants Sant Ramon Nonat, que presideix Andrea Soldevilla, ha denunciat públicament que aquesta setmana han coincidit dues educadores de baixa sense que Educació n'hagi cobert cap, amb l'agreujant que una d'elles –que realitza tasques de suport a l'aula– no es podrà reincorporar abans que acabi el curs; l'altra professional, amb un permís per raons personals des de dilluns, torna a la feina avui. Soldevilla va qualificar la situació de «greu i injusta», especialment pel fet que, dimarts, Educació va notificar a la direcció del centre que les absències no es cobreixen per falta de pressupost.

L'absència de dues professionals alhora ha obligat a distribuir 18 infants d'un dels grups de la llar en altres aules, cosa que ha augmentat la ràtio fixada pel mateix Departament, en detriment de l'atenció dels escolars –tal com ha criticat l'AMPA. Per pal·liar la situació, les famílies han buscat «solucions alternatives» com ara que els pares ajudin organitzant activitats o que assumeixin el cost de contractar una tècnica d'educació infantil, proposta que –tal com va informar la presidenta– Educació va rebutjar perquè no s'ajusta a la llei.

En qualsevol cas, l'AMPA va deixar clar que «cap de les accions és òptima ni desitjable, perquè des de la Junta entenem que no ens correspon com a pares posar pedaços a la gestió d'Educació», però que les van plantejar «per garantir l'atenció als nostres petits». Al costat de la crítica al Departament, l'associació va fer constar una lloança cap a la feina de la direcció i de la plantilla d'educadores de la llar d'infants.