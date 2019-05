Girona viu el segon pitjor inici d'any en accidents de trànsit mortals des de 2013

Els accidents de trànsit han provocat aquests últims cinc mesos fins a 15 víctimes mortals a la província de Girona en un total de 14 successos que han tingut lloc en vies urbanes i interurbanes. Es tracta de la segons pitjor xifra de sinistres viaris mortals en els darrers set anys. El 2016 va ser el pitjor anys, amb 14 accidents en què van perdre la vida fins a 19 persones.

Aquell any va ser molt negre ja que en un sol accident de trànsit van perdre la vida set persones. El 2 d'abril de l'any 2016 van perdre la vida set joves a l'N-II, a Pont de Molins, en un brutal xoc lateral entre un vehicle francès que circulava en sentit sud a gran velocitat i un altre amb tres ocupants que anaven al Pertús a treballar. L'únic supervivent, un noi de Figueres de 34 anys i conductor del vehicle que anava direcció França, va sobreviure tot i inicialment ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del Trueta.

Cal dir que la xifra d'aquest 2019, en poc més de cinc mesos, fins a 13 accidents de trànsit mortals amb el resultat de 14 morts, és la segona des de l'any 2013.

En aquests set anys la mortalitat ha anat patint pujades i baixades. S'ha de dir, però, que la sinistralitat ha anat baixant sobretot a la demarcació des que el 19 d'abril de 2013 es va prohibir el pas de camions d'alta tonatge per la Nacional II i després que entrés en funcionament el desdoblament de l'Eix Transversal l'any 2013 també. Ambdues infraestructures s'havien convertit en dues vies amb una alta sinistralitat i mortalitat i després d'aquests canvis va anar a la baixa.

Cal dir, però, que l'accident de trànsit del 2016 amb set morts a la Nacional II a Capmany va tornar a posar a sobre la taula la necessitat que aquesta via que uneix Girona amb França s'hauria de desdoblar però tot apunta que, si no hi ha canvi, aquest tram nord de la Nacional no s'acabarà convertint en una via de doble carril com ho és en el tram del sud entre Fornells i Maçanet de la Selva.

Conductor fugit

Quant a les dades d'enguany, s'ha de dir que hi ha hagut algun accident de trànsit mortal que malauradament passarà a la història de les comarques de Girona per la seva brutalitat. És el cas de l'atropellament mortal d'un ciclista a Cornellà del Terri, a l'autovia de Banyoles. El vehicle causant de l'accident va fugir del lloc dels fets i va ser necessària una investigació dels Mossos d'Esquadra de Trànsit que va donar els seus resultats. Si l'accident passava el divendres passat, la policia va poder aclarir els fets el diumenge i va detenir un veí de Celrà, de 57 anys. El detingut va quedar acusat de tres delictes: presumpte autor d'un homicidi per imprudència lleu, omissió del deure de socors i contra la seguretat viària per abandonament del lloc de l'accident. El jutge d'instrucció 3 de Girona va decretar-ne la llibertat provisional, amb l'obligació d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. Aquest cas va causar molta commoció a la província perquè, segons va certificar l'autòpsia, l'home va estar agonitzant durant prop de tres hores, l'estona que va restar a tocar de la carretera després que l'atropellessin mortalment.

A banda d'aquest accident mortal amb una bicicleta implicada, cal dir que els col·lectius vulnerables com són els ciclistes, motoristes i vianants porten un any negre a Girona. Tres ciclistes han perdut la vida en accidents de trànsit a Cornellà del Terri, Arbúcies i Martinet.

Mort d'un ciclista a la Cerdanya

En el cas de la Cerdanya, el sinistre va consistir en un xoc entre un turisme i un ciclista, amb el resultat de la mort del ciclista. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, el tot terreny amb plaques andorranes va envair el sentit contrari i va atropellar un ciclista. La víctima mortal era un veí de Puigcerdà de 49 anys. El jutjat d'instrucció 1 de la Seu d'Urgell va rebre aquest dilluns l'investigat per l'atropellament mortal del ciclista i, després de passar a disposició, el magistrat va acordar presó provisional eludible amb fiança de 4.000 euros.

Dos vianants també han acabat perdent la vida a les comarques de Girona. El 25 de març va tenir lloc un atropellament a l'estació d'Olot mentre un autocar maniobrava. El conductor no va veure la dona d'edat avançada i l'autocar li va passar per sobre. La víctima mortal era una veïna de la mateixa capital de la Garrotxa i tenia 79 anys.

El dia 15 de març, deu dies abans, va perdre la vida una veïna de Ripoll de 94 anys en un altre atropellament. En el seu cas, va ser atropellada per un cotxe mentre creuava amb la seva jove entre els barris d'Agafallops i de Castelladral, a la ronda que porta el mateix nom.

Tres motoristes morts

L'altre col·lectiu vulnerable és el dels motoristes, n'han mort tres a Tossa de Mar, Sant Feliu de Buixalleu i l'últim, a la ciutat de Girona. Aquest és un sinistre recent, del dia 4 de maig. Un motorista va perdre la vida després de patir un accident de trànsit a la zona de Domeny a Girona. Va morir a l'hospital Trueta, ja que no va poder superar les ferides que li va deixar el xoc. El finat tenia 23 anys.