Els joves de Castellfollit recapten fons per salvar gent al Mediterrani

L'entitat de joves Basàltiks, amb el suport de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, ha organitzat una jornada cultural el diumenge 19 de maig per evitar morts al mar Mediterrani. Els fons que puguin recaptar seran lliurats a l'ONG catalana Open Arms.

A partir de les quatre de la tarda a l'església Vella del poble, hi haurà una actuació de màgia, a càrrec del Mag Sanyes de Montagut, que s'acompanyarà d'una xerrada sobre el treball que fa l'ONG.

Posteriorment, al Mirador del cingle de Castellfollit de la Roca hi haurà un concert, on s'escoltaran els sons garrotxins d'Agnès Algueró, Sara Oliver i Dilema. Tots els implicats en les activitats hi col·laboren de forma benèfica, en pro de la solidaritat amb Open Arms. En cas que la climatologia no permeti els concerts a l'exterior, l'organització preveu traslladar els actes dins la mateixa església Vella de Castellfollit de la Roca.

L'acte, organitzat per Basàltiks, compta amb l'ajuda de l'Ajuntament del municipi, i la col·laboració d'Esfèric.cat, GinSet i Clip So, Llum i Imatge.

Basàltiks són una entitat formada per una vintena de joves dels dos sexes que té l'objectiu d'implicar els veïns amb els moviments socials, amb els quals ells creuen. Van sorgir fa uns 2 anys i ara són una de les associacions més actives de la localitat. Organitzen la Festa Major, participen en la Fira dels Picapedrers amb l'organització d'un sopar popular i participen en l'organització de les festes infantils de l'estiu.

Open Arms és una ONG catalana destinada a salvar vides humanes al mar. Creada el 2015, va treballar de forma incansable per ajudar els refugiats sirians que intentaven arribar a les costes europees, ampliant posteriorment la seva tasca en rescatar qualsevol persona al llarg de la Mediterrània.

Tenen un vaixell medicalitzat per assistir els nàufrags al mar i també tenen capacitat per assistir la gent un cop arriben a terra.