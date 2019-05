L'ens de salut pública de la Diputació dona ajuts a projectes per atendre menors migrants sols

L'òrgan de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, subvencionarà aquest 2019 iniciatives promogudes per entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consells comarcals que ofereixin atenció als menors migrants que arriben sols, sense cap referent adult. L'augment de l'arribada de joves estrangers desemparats al llarg de l'últim any ha saturat els recursos de l'administració i, per aquest motiu, fa temps que impulsa la generació d'alternatives.

La convocatòria del Dipsalut, que està dotada amb 120.000 euros, estarà oberta a rebre candidatures fins dimarts vinent, 21 de maig. D'acord amb les bases del concurs, es prioritzaran aquells projectes que treballin per garantir el dret a un habitatge digne i en un entorn protegit, l'accés a l'educació i a les oportunitats formatives adaptades, els drets a comptar amb mentors o acompanyants adults i a la relació i la convivència.

Tots aquests principis s'ajusten a l'Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió d'infants i joves emigrats sols, que es pot consultar íntegrament al web del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat.

Per poder optar a aquest ajut, les propostes s'han d'haver desenvolupat o dur-se a terme entre l'1 d'agost del 2018 i el 30 de setembre del 2019. Els 120.000 euros de la subvenció es distribuiran, tal com va acordar el Dipsalut, en 60.000 per a projectes impulsats des dels ajuntaments, 30.000 per a iniciatives dels consells comarcals per atendre i treballar la inclusió social dels menors migrants no acompanyats i la mateixa quantitat per organitzacions sense finalitat de lucre.