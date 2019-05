Vaga Educació: el govern xifra el seguiment en el 7,7%

Un total de 7.868 docents han secundat la vaga unitària convocada pels sindicats educatius catalans per exigir que es reverteixin les retallades en l'ensenyament, la qual cosa representa el 10,77% del total, segons xifres d'aquest matí que ha fet públiques la secretària general d'Educació de la Generalitat, Núria Cuenca.

En una atenció als mitjans a les 13 hores d'aquest dijous, Cuenca ha facilitat les dades dels diferents serveis territorials, tenint en compte el 87,06% d'escoles i instituts del conjunt territorial català, en què ha descartat incidències.

Ha xifrat el seguiment per zones: Baix Llobregat (14,35%), comarques de Barcelona (11,9%), Catalunya central (6,93%), Consorci d'Educació de Barcelona (16,31%), Girona (7,77%), Lleida (3,32%), Maresme i Vallès Oriental (13,3%), Tarragona (7,84%), Terres de l'Ebre (6,26%) i Vallès Occidental (14,02%).

"Considerem que hi ha hagut un baix seguiment, si ho posem en context amb altres vagues convocades", ha dit la secretària d'Educació de la Generalitat, que ha considerat aquesta aturada com la menys significativa de les que s'han convocat aquesta legislatura.

Ha recordat que el primera d'aquest mandat va tenir lloc el novembre del 2018 amb un seguiment de l'11,7%, mentre que el febrer del 2019 --dins d'un context de vaga general--, la van secundar un 28,73% dels docents.

Finalment, la vaga del passat 8 de març va aconseguir una adhesió del 10,24%, i ha insistit: "Considerem que el seguiment ha tingut poca incidència en el sistema educatiu, i ens agradaria agrair el compromís que demostra cada dia el professorat del sistema públic català".



AGRAÏMENT ALS PROFESSORS

Al seu parer, "el professorat ha entès que les reivindicacions que s'estan plantejant en un moment complicat de pròrroga pressupostària per molt que les reivindicacions siguin legítimes i compartides amb el departament ara no era el millor moment per plantejar-les".

Així mateix, ha manifestat el compromís de la Generalitat de "continuar dialogant i treballant amb els sindicats i taules sectorials" amb la prioritat de millorar les condicions dels professors, però especialment de garantir una educació de qualitat per als alumne