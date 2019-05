El Banc de Llet Materna ha alimentat 58 infants prematurs a Girona el 2018

Cinquanta-vuit nadons prematurs de Girona van rebre l'any passat llet del Banc de Llet Materna, una iniciativa del Banc de Sang i Teixits per alimentar els infants nascuts preterme que no poden ser alletats per la seva mare. La majoria dels destinataris de la llet del banc són nadons prematurs extrems, és a dir, nascuts abans de la 32a setmana de gestació o amb un pes inferior als 1.500 grams.

Des de la seva creació l'any 2011, el Banc de Llet Materna ha anat creixent, tant pel que fa al nombre de donants com de receptors. A Girona va arrencar amb tretze donants i des del 2016, ronda la setantena de mares, més del doble de les que va registrar el 2014, per exemple, quan van ser 32.

L'any passat, seixanta-set dones gironines van contribuir al Banc -al 2017 havien estat 73- i des dels seus inicis, 323 mares hi han fet aportacions, el que ha permès alimentar 296 infants gironins entre el 2011 i el 2018 i més de 3.000 arreu del país.

Cada una de les mares donants del Banc de Llet Materna aporta en total una mitjana de 4,4 litres de llet materna durant el període en què és donant. Amb aquesta llet, cada mare pot ajudar a alimentar un nadó prematur extrem durant més de quatre dies amb l'aliment més complet que pot rebre un infant. La llet materna és innòcua i conté proteïnes, anticossos i greixos que garanteixen el creixement i protegeixen el lactant de les malalties més freqüents.

El banc centralitza la distribució de llet materna a totes les maternitats catalanes que alimenten els nadons prematurs extrems, que són disset. Aquest 2018, han estat 608 els nadons que s'han beneficiat d'aquesta llet provinent de 587 mares donants que, de mitjana, tenien 35 anys. I, en total, s'han distribuït 1.382 litres de llet.



Com fer-se donant

Per fer-se donant de llet materna només cal adreçar-se a qualsevol hospital amb presència del Banc de Sang i Teixits, com l'hospital Josep Trueta. Un professional mèdic valorarà si és factible la donació i, si és així i les analítiques són correctes, la donant rebrà les instruccions per extreure's la llet i com conservar-la fins al lliurament. A més, se li proporcionarà un tirallet i els envasos especials per conservar-la fins que el banc li passi a recollir la llet per casa.

El Banc de Llet Materna organitza la sisena Festa de la Llet aquest dissabte als Jardins de la Maternitat de Barcelona, coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, que és el 19 de maig. S'hi trobaran famílies de mares donants i de nens receptors i hi haurà activitats per a la mainada.