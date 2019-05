Comiats a l'Ajuntament d'Olot i al Consell Comarcal de la Garrotxa

Quatre personatges importants de la política de la Garrotxa es van acomiadar en els plens del Consell Comarcal de la Garrotxa i de l'Ajuntament d'Olot. Els primers van tenir lloc al ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, començat a les 20 hores del dimecres, dia 15 de maig.

Joan Espona va mantenir un diàleg amb els portaveus d'ERC i PSC, que el van felicitar i li van plantejar que hi havia hagut coses que ells haurien volgut de diferent manera. Narcis Feixa (ERC) va exposar que el 2015 haurien pogut fer un pacte de govern entre CiU i ERC. Espona li va contestar que hagués estat possible si no li haguessin exigit treure els consellers d'Unió de l'equip de govern. Josep Guix va posar la necessitat de la planta de triatge sobre la taula i Espona li va contestar que es manté amb el compromís de donar notícies fermes sobre la situació el 2 de juny. Finalment, el president del Consell va valorar que ho havia passat molt malament en els moments més durs de la crisi per la consolidació de llocs de treball.

Després, Joan Casas, que es presenta com a independent a Sant Feliu i no hi serà en el pròxim Consell, va agrair el fet d'haver estat al Consorci d'Acció Social.

Ahir, a primera hora del matí, va tenir lloc el ple del comiat de l'alcalde, Josep Maria Corominas, despres de 12 anys al ple. Va ressaltar que en tot moment i en totes les situacions havia percebut l'escalf dels ciutadans. Especialment, pels moments viscuts en el Procés.

L'últim comiat va ser el de Clara Casanovas (ERC), la qual haurà estat 10 ans al ple d'Olot. Casanovas es va mostrar satisfeta d'haver pogut formar part dels patronats i va agrair «la cordialitat i el bon fer» que ha trobat a l'Ajuntament.