Educació preveu tancar grups de P3 a Sant Feliu de Guíxols, Vidreres i la Bisbal

L'amenaça de tancar grups de P3, l'accés a l'ensenyament obligatori, arriba a diferents municipis a mesura que la Conselleria d'Educació valora la preinscripció i constata la davallada demogràfica. Centres com l'escola Salvador Espriu, de Vidreres, Gaziel, de Sant Feliu de Guíxols, o Mas Clarà, de la Bisbal, han començat a rebre missatges en el sentit que a partir del setembre tindran una aula de P3 i no dues, com ara. La reacció dels claustres o de les associacions de mares i pares d'alumnes és intentar evitar-ho.

Després de saber a través de la inspecció educativa que perillava un grup, ahir a la tarda el claustre de l'escola Salvador Espriu va convocar una reunió amb les famílies de l'alumnat actual i del que ha de començar el curs vinent, a més de sindicats i partits municipals, per explicar-los la situació. El director del centre, Xavier Martí, va detallar que han rebut 31 preinscripcions de P3, per 15 a l'altra escola pública de Vidreres, i «estem patint per si famílies han de canviar i per si la ràtio s'amplia [el màxim és 25]». Salvador Espriu té 2 línies, dos grups per curs, però ja ha patit retallades en hores de vetlladores –tot i que «tenim alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)», va apuntar el director– i en el tècnic d'educació infantil (TEI), que va perdre fa dos anys malgrat tenir els 40 escolars exigits pel Departament. De la trentena de docents que integren la seva plantilla, la majoria van fer vaga «perquè som un claustre que solem respondre a les mobilitzacions unitàries», va explicar Martí.

A la Bisbal, l'escola Mas Clarà va saber ahir que també pot perdre un grup de P3, ja que ha tingut 39 preinscripcions; al poble hi ha dos centres públics més, amb 36 i 12 peticions cadascuna, i un de concertat, amb 23. Cent deu inscrits en conjunt quan, segons els han informat, haurien d'haver arribat a 120 per evitar la clausura. Ara bé, des de l'escola Mas Clarà van dir que segurament s'hi arribarà amb la matrícula viva –que també es produeix a Vidreres. El centre preveu que tindrà un grup de 27 infants, perquè entre els preinscrits a P3 hi ha aquest nombre de germans d'escolars més grans, i va remarcar que n'hi ha 12 amb NEE; alhora que va recordar que, a nivell municipal, sempre s'han defensat ràtios baixes per poder treballar bé les noves tecnologies i metodologies.

A Sant Feliu, l'AMPA lidera les accions contra la pèrdua d'un P3 i ahir va fer dues concentracions, al matí davant del col·legi i a la tarda, al centre de la població. El president, Daniel Puntunet, va explicar que tenen el suport de l'Ajuntament i de la direcció de l'escola Gaziel, que ha rebut 32 preinscripcions. Puntunet va advertir que tancar un grup perjudica l'escola i a tota la resta, «perquè hi haurà infants que s'hauran de desplaçar i pujaran les ràtios».

Educació, que no ha valorat cap possibilitat, publicarà l'oferta definitiva de places l'11 de juny.