La Garrotxa ofereix els vials per fer proves de cotxes sense conductor

El ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar per unanimitat una moció que demana a la Generalitat establir una ruta entre Olot- Barcelona per Girona per fer proves d'un sistema de mobilitat elèctrica per a vehicles sense conductor.

La moció va ser presentada pel Conseller Eduard Llorà, el qual va argumentar que l'anunci de la Generalitat d'assegurar el desplegament de connexions 5G al llarg de l'autopista AP7 i A9 francesa, entre Barcelona i Perpinyà pel desenvolupament del trànsit de vehicles sense conductor, ha estat un dels motius de la moció.

Va considerar que el moment actual és de molts canvis. «Aquelles novetats que fa uns anys semblaven impensables cada dia són més reals», va valorar. Llorà va considerar que l'aproximació al futur que suposen les proves que es fan arreu del món fa que des de la Garrotxa també es vegin les oportunitats que plantegen els canvis tecnològics. «Per això demanem que se'ns tingui en compte», va apuntar.

Va explicar que a Anglaterra i Alemanya fan actuacions pilot en distàncies d'uns 150 quilòmetres que inclouen situacions en poblacions grans, mitjanes i petites, carreteres desdoblades, amb presència industrial i diversitat de situacions que es compleixen en la seva totalitat en la ruta Barcelona-Olot per Girona.

Llorà va plantejar que la Garrotxa ha estat un territori tradicionalment aïllat i amb dificultats elevades per garantir una mobilitat correcta. Aquesta circumstància, segons ell, ha tingut incidència en la gent i en la indústria.

Va valorar que tot i haver millorat la situació d'aïllament, persisteix. En primer lloc perquè el tren no arriba a Olot i hi ha retards en la construcció de la variant d'Olot, en el desdoblament de la C-66 entre Besalú i Banyoles i la millora de la C-63 entre la Vall d'en Bas i Girona. Davant d'aquesta perspectiva, Llorà va valorar que la comarca no es pot tornar a quedar enrere.