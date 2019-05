El jutjat imposa costes a Rec Madral per querellar-se "amb temeritat i mala fe" contra l'alcalde de Llagostera

El Jutjat d'instrucció 1 de Girona ha imposat el pagament de les costes processals a la companyia d'aigües Rec Madral per actuar "amb temeritat i mala fe" quan es va querellar contra l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, pels canvis en el subministrament a la urbanització la Canyera.

El jutjat subratlla que, quan va interposar la querella penal, Rec Madral era "coneixedora" de la "manca de fonament" i va intentar tipificar unes conductes i actuacions "que ja havien estat declarades ajustades a dret" per la via contenciosa administrativa. El jutjat estima així el recurs interposat per la defensa de Santamaria. El mateix jutjat va arxivar a l'abril la causa contra l'alcalde i va concloure que no hi havia indicis de la comissió de cap delicte.