Reconeixen els cardiòlegs del Trueta, el Registre del Càncer i el doctor Capdevila

El Col·legi de Metges de Girona va reconèixer ahir el Servei de Cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina; la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona i el doctor Josep Capdevila amb els quarts premis Bonastruc ça Porta, uns guardons que reconeixen l'excel·lència dels equips mèdics o professionals de la demarcació.

El primer guardó se'l van endur els cardiòlegs del servei conjunt del Trueta i Santa Caterina, per la seva aposta per impulsar la Cardiologia d'alta complexitat a Girona, potenciant la recerca i la innovació. L'equip mèdic està liderat pel doctor Ramon Brugada, compta amb 26 cardiòlegs i 25 investigadors i realitza un dels serveis assistencials amb més volum de Catalunya, desenvolupant tasques de sensibilització i prevenció de les malalties del cor i compta, a més, amb un laboratori de genètica cardiovascular reconegut a tot el país.

De la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona, el Col·legi en destaca el seu lideratge en l'estudi epidemiològic del càncer a la demarcació de Girona, fent una fotografia de la malaltia a la província seguint-ne de forma exhaustiva la incidència, la mortalitat, la prevalença i la supervivència. La Unitat, que depèn del Pla Director d'Oncologia del Departament de Salut i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), va ser creada l'any 95, sota la direcció del doctor Pau Viladiu, la coordinació de l'oncòleg Àngel Izquierdo i la incorporació dels metges epidemiòlegs Rafael Marcos i Maria Loreto Vilardell.

El tercer guardó va subratllar la trajectòria professional del doctor Josep Capdevila i Vila (Urgell, 1949), metge rural que ha exercit la seva especialitat, la medicina familiar i comunitària, arreu del territori gironí i que ha actuat com a mentor de molts facultatius gironins. Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb grau d'excel·lència, Capdevila ha treballat a indrets com Les Planes d'Hostòles, Sant Aniol de Finestres i Cornellà del Terri on, actualment, desenvolupa la medicina privada.

Per segon any consecutiu, durant l'acte dels premis, es va entregar la segona beca e-Health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut que el Col·legi atorga amb el Campus Salut de la UdG i que va recaure en Ramon Farrés, Pere Planellas, Laia Falgueras, Francisco Reina i Anna Carrera.

A l'esdeveniment també es van entregar cinc beques Joan Bruguera per cursar estudis d'especialització o treballs d'investigació mèdica que concedeix la Fundació Joan Bruguera, formada pel Col·legi l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona. En aquesta ocasió van ser per als doctors Mikel Terceño, Laura Torres, Mireia Suñer, Carla Marco i Cèlia Caula Freixa.



Deu anys de la Facultat

Coincidint amb el desè aniversari dels estudis de Medicina, l'acte va posar ahir l'accent en la formació dels futurs professionals, amb una conversa entre el doctor Ramon Brugada, el primer degà de la facultat de la UdG, i el doctor Joan San, degà actual, sobre l'evolució i les perspectives de futur de la institució.

Al seu torn, el president del Col·legi de Metges, el doctor Josep Vilamitjana, va subratllar la «importància d'oferir una formació de qualitat» per tenir «eines i coneixements per ser competitius» en un sectorple de canvis en què «els avenços científics i tecnològics s'han de posar al servei de les persones».