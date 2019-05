Els robatoris a l'interior de domicilis creixen un 32% en nou anys a Girona

Els robatoris a domicilis amb força semblen no tenir aturador i han crescut més d'un 32% en nou anys a la província de Girona. Aquest tipus de delictes causen molta preocupació a les persones que els pateixen perquè provoquen una invasió del seu espai més íntim: l'habitatge on resideixen.

Les dades parlen per sí soles, si l'any passat la xifra de robatoris amb força a domicilis va escalar fins als 3.636 casos; nou anys abans -2010- els casos detectats van ser gairebé mil menys, amb 2.753. La província gironina és una de les que darrerament hi ha més robatoris d'aquesta tipologia.

Per exemple, segons les dades del Ministeri de l'Interior, l'any passat va ser la setena província amb més fets d'aquest tipus. Per nombre de robatoris, les províncies amb més casos van ser les dues àrees més poblades d'Espanya: Barcelona i Madrid. En el cas de la província catalana s'han conegut fins a 17.822 casos de robatoris en habitatges. Mentre que a Madrid, que ocupa el segon lloc, la xifra és de 12.793.

La xifra més baixa, el 2010

Les dades públiques del Ministeri de l'Interior van des del 2010 fins al 2018. S'ha de dir que la xifra més baixa és la de 2.753 casos, del 2010. I a partir d'aquí es pot veure com aquest tipus de fets van pujant i que el pitjor dels anys va ser el 2012, amb 3.714.

A Girona a aquella època hi havia robatoris a domicilis però de caràcter violent i van crear molta alarma. Des del Departament d'Interior es va informar que a la província s'havien produït 37 robatoris des d'octubre de 2012 i fins al febrer de 2013 i tots ells havien estat assalts violents. Una xifra que durant l'any anterior havia estat molt inferior, amb 12.

A partir de llavors i gràcies a les actuacions dels Mossos d'Esquadra, aquest tipus de delictes van anar de baixa. En l'actualitat, en alguns dels robatoris d'aquest tipus s'ha donat que els lladres es troben amb alguna persona a dins de l'habitatge i l'ha acabat atacant. Una altra tipologia són els assalts a habitatges amb l'objectiu de robar-hi droga.

A partir de l'any 2015 se supera la xifra dels 2.800 robatoris amb força a domicilis a Girona i els pitjors anys són els següents: el 2015 se'n denuncien 2.862, l'any següent s'arriba als 3.083 i el 2017 hi ha una petita reculada assolint els 3.068 robatoris. I l'any passat, en canvi, van pujar amb prop de 600 casos, assolint els 3.636.

De moment no s'han fet públiques les dades. I de l'any passat cal recordar que diverses onades de robatoris en poblacions com Sils, Santa Coloma de Farners, Vilobí d'Onyar i rodalies van causar molta alarma i es va incrementar la pressió policial.

En alguns dels casos com, per exemple, Santa Coloma de Farners, va donar els seus fruits. La Policia Local amb els Mossos van detenir els membres de la banda que va cometre una desena de robatoris, almenys dos d'ells, de forma molt violenta.

La lluita, des de tots els vessants

Aquest any durant el dia de les Esquadres, el comissari dels Mossos a Girona, Josep Milan, va recordar que és una de les problemàtiques amb la qual estan amb plena lluita i constant. I va explicar que tot i que hi destinen molts dels seus recursos per lluitar-hi, va apel·lar a tenir més instruments per poder ser més resolutiu com, per exemple, en la lluita de reincidents o grups criminals amb alt moviment geogràfic. Aquí la judicatura hi té un pes i els canvis legislatius també. Cal dir que en l'actualitat sovint són grups que venen a donar el cop a la província de Girona i fugen ràpidament a d'altres punts a delinquir o altres països, per tal que així no se'ls pugui seguir la pista.

La lluita policial és constant però els delinqüents ho saben i se les empesquen per trobar maneres de no deixar rastre. En molts dels cops, sovint no hi ha cap mena d'empremta ni senyal dels malfactors i això dificulta la feina de la policia. També hi ha casos de multireincidents que la policia reclama que hi hagi canvis en la llei perquè pugui entrar a presó.