Sant Joan de les Abadesses canviarà l'enllumenat municipal del nucli antic

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses substituirà tot l'enllumenat del nucli urbà i instal·larà pàmpols nous i làmpades LED. Segons va informar el consistori, el canvi es fa amb l'objectiu d'aconseguir un major estalvi energètic i sostenibilitat de l'entorn. Actualment, a la localitat, hi ha 1.348 làmpades de diferents tecnologies, la majoria de vapor de sodi a alta pressió (un 63%) que conviuen amb làmpades de baix consum, halogenurs metàl·lics, i làmpades LED que ja s'havien incorporat els darrers anys.

El projecte tindrà un cost aproximat de 443.830 euros, dels quals prop de 222.000 seran subvencionats per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), un organisme adscrit al Ministeri per la Transició Energètica.

La part municipal s'amortitzarà a través de l'estalvi gràcies a la disminució del consum, però també gràcies a la reducció de potència contractada que serà possible amb aquesta tecnologia. Actualment, la despesa en enllumenat públic ascendeix a prop de 75.000 ? i es reduirà fins a un 70% amb el nou sistema, que permetrà un control més acurat dels consums a través de les dades que recollirà cada punt de llum. S'espera que la instal·lació del nou enllumenat s'enllesteixi abans d'acabar aquest 2019.