El sector de la discapacitat torna a manifestar-se pels centres especials de treball

Les entitats del sector de la discapacitat intel·lectual que gestionen centres especials de treball tornaran a manifestar-se dimarts de la setmana que ve, 21 de maig, a Barcelona, per exigir a les administracions solucions immediates que garanteixin el finançament públic d'aquest model d'inserció laboral i serveis d'atenció per a aquest col·lectiu. L'11 d'abril ja van mobilitzar 6.000 persones per reclamar el mateix.

La concentració de dimarts es realitzarà davant la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies perquè consideren que la Generalitat «ha de liderar la concreció de solucions que necessitem». Després de la primera manifestació, el Govern va emplaçar el sector a continuar parlant dels problemes que els afecten durant els propers mesos, però l'Associació empresarial d'economia social (Dincat) va afirmar ahir que «la situació és molt greu i necessitem compromisos immediats i solucions urgents».

Les dificultats estan motivades per la congelació del finançament dels serveis per a persones amb discapacitat des de fa deu anys, les retallades i l'augment del salari mínim interprofessional efectiu des del gener, una millora que celebren però que ha abocat els centres especials de treball a «una situació límit» perquè no s'han contemplat les ajudes necessàries. Les demandes de les entitats associades al Dincat s'adrecen tant al Govern de la Generalitat com al de l'Estat.

Entre les organitzacions gironines hi ha la Fundació Ramon Noguera, Estany, Els Joncs, Astrid-21, La Fageda, Aspronis, Tallers de la Cerdanya, la Fundació MAP, el centre ocupacional i especial de treball Tramuntana del Consell comarcal del Baix Empordà o el Consorci Sant Gregori-Joan Riu.