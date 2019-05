vaga Escassa mobilització per exigir millores

La vaga d'ahir per exigir la reversió de les retallades a l'educació pública aplicades els últims anys va ser de les menys seguides i mentre els sindicats convocants en van xifrar el seguiment a Girona en un 15% (inferior al desitjat, tal com van reconèixer), Educació el va rebaixar a la meitat, el 7,77%. Pel Departament, «el professorat ha entès que, amb un pressupost prorrogat, no és el millor moment per plantejar aquestes reivindicacions».

Al migdia, davant la seu de la Generalitat es va concentrar un centenar de docents que van llegir un manifest on deixaven clares les millores que exigeixen a la Conselleria i que aquesta denega per raons pressupostàries. Ustec·STEs, CCOO, I-CSC, Aspepc-SPS, UGT i CGT demanen, «com a reivindicació irrenunciable», el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal i per al curs 2019-2020; la reducció del nombre d'alumnes per aula i que no es tanqui cap grup a la pública; així com el retorn d'altres condicions retallades que, de manera general, creen precarietat laboral.