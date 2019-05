Una avaria al centre emissor de Santa Magdalena, al cim del Puigsacalm, fa que des d'ahir al voltant de les 21 hores no hi hagi un senyal correcte de TV3, de Catalunya Ràdio i de Ràdio Olot a la Vall d'en Bas, Les Preses, Olot i part de Sant Joan les Fonts i Begudà. Ràdio Olot es pot escoltar dins de la ciutat d'Olot per les antenes que té l'emissora. Des de fa hores, els tècnics cerquen el problema. Les noticies que han transcendit és que l'avaria és complicada.