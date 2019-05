El curs del transfronterer sobre helicòpters sanitaris es fixa en els incendis

L'hospital de Cerdanya acollirà la setmana que ve la tretzena edició del Curs per a tripulants en helicòpter medicalitzat (HEMS), el qual portarà a la vall els principals professionals del sector. Segons ha avançat el mateix hospital transfronterer, la principal novetat d'aquest any és la inclusió en el programa de pràctiques en extinció d'incendis, la qual «està orientada a preparar els tripulants sanitaris per poder contribuir en la prevenció i extinció de qualsevol tipus de foc que es declari durant les maniobres de l'aeronau, o en el decurs de l'atenció sanitària en aquest entorn».

El curs, amb una programació de 30 hores de formació presencial, es farà entre dimarts i divendres, i les pràctiques en extinció d'incendis, les tardes de dijous i divendres. Això retornarà la situació de vols d'helicòpters constants molt visibles a la vall que s'ha viscut en edicions anteriors.

Hi prendran part 48 participants que, una vegada més, implica que totes les places del curs queden plenes.